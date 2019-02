Davantage de sauvetages en montagne

Les opérations de sauvetage sont en augmentation dans les montagnes de la Gaspésie qui accueille de plus en plus d'adeptes. Devant ce phénomène, le service d'urgence de Sainte-Anne-des-Monts vient de se procurer des équipements dernier cri pour intervenir plus efficacement en cas d'avalanches.

Une motoneige et un VTT leur permet d’intervenir sur l’immense territoire du parc de la Gaspésie, puisque les accidents, comme les avalanches, surviennent presque toujours en dehors des sentiers accessibles.

En 2018, le service incendie de La Haute-Gaspésie a déployé son équipe de sauvetage à huit reprises. Autant lors d’avalanches que pour secourir des motoneigistes ou encore des randonneurs pendant la saison estivale.

Le chef du service incendie Carol Dugas affirme qu’au début de sa carrière, il y a 40 ans, il recevait rarement un appel pour secourir des skieurs dans une avalanche, mais depuis quelques années c’est beaucoup plus fréquent.

«On peut être appelé sur un arrêt cardiaque parce que la personne se croit en forme au départ, mais elle arrive en haut et s’aperçoit que sa forme physique n’était pas là», explique M. Dugas.

Chez Avalanches Québec on déplore le nombre de skieurs hors-piste qui décident de s’aventurer en montagne sans l’équipement nécessaire et sans consulter les bulletins d’avalanches.

Laurie Dumas, technicienne en avalanches pour l’organisme confirme que 90% des avalanches sont causés par les skieurs, les planchistes ou les motoneigistes.

La technicienne précise qu’avant de partir en excursion il faut connaître le terrain et les risques associés et surtout avoir l’équipement adéquat. Une balise de sauvetage, une pelle pour s’extirper sont des articles nécessaires en cas d’avalanches.

Depuis le début de la saison de ski, il est tombé 207 centimètres de neige dans le parc de la Gaspésie.

L’achalandage hivernal a explosé de 750% de 2001 à 2017 dans le parc de la Gaspésie.