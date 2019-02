Passer de top modèle à sans-abri, tel est le destin pas ordinaire de Nastasia Urbano.

La femme, qui a 57 ans aujourd’hui, avait tout pour elle: la beauté, la carrière, la richesse. Aujourd’hui, elle vit sans domicile fixe, dort dans les portiques de banques pour être au chaud et cumule de petits emplois pour arriver à survivre.

Nastasia Urbano a connu la gloire dans les années 80, posant pour les plus grands. Elle a débuté le mannequinat en Espagne et sa carrière n’a pas tardé à décoller. Elle voyageait alors dans toutes les capitales de la mode, Londres, Paris, New York. Mais c’est errant dans les rues de Barcelone que le journal espagnol El Periodico l’a retrouvée pour qu’elle se raconte.

Embauchée par la prestigieuse agence américaine Ford, elle fait les couvertures des plus grands magazines de mode, dont Vogue. Elle devient l’égérie d’Yves Saint-Laurent pour son parfum Opium. Elle travaille aussi pour Revlon, entre autres marques prestigieuses.

Un dîner avec Jack Nicholson

«Un jour je dînais avec Jack Nicholson, le lendemain avec Andy Warhol, Roman Polanski ou Harrison Ford, se remémore-t-elle. Je faisais la fête avec Melanie Griffith, Don Johnson et Simon & Garfunkel.»

Elle avait même été invitée au mariage de Madonna et Sean Penn, des célébrations auxquelles elle n’avait finalement pas pris part parce qu’elle et son conjoint s’étaient réveillés avec une impressionnante gueule de bois.

La top à la retraite raconte qu’elle vivait «comme une reine», gagnant jusqu’à 1 million de dollars pour 20 jours de travail. Cet argent s’est aujourd’hui complètement envolé.

Plumée par son ex

Tout a basculé avec la rencontre de son ex-mari, qui l’a conduite vers la faillite, estime-t-elle. «La seule bonne chose de cette relation se résume à mes enfants; le reste était horrible.»

Cet homme l’aurait complètement dépouillée, selon ses dires. Par exemple, ils venaient à peine de se rencontrer qu’il exigeait déjà qu’elle lui achète une BMW. «Et moi, comme une imbécile, j’ai signé un chèque... J’étais amoureuse», regrette-t-elle.

Trop endettée, elle finit par être expulsée de chez elle, incapable de payer son loyer. Dépression, alcool et drogues s’ensuivent.

Aujourd’hui, elle fait des ménages et garde des enfants pour gagner un peu d’argent. Elle vit temporairement chez un ami, mais se demande où elle dormira quand elle en partira.

Nastasia Urbano n’ose pas demander d’aide à ses enfants, maintenant devenus grands, pour ne pas les embêter. «J’aimerais qu’ils soient fiers de moi.»

Un ami intime a lancé une campagne de sociofinancement sur GoFundMe pour lui donner une nouvelle chance. «Nastasio est toujours la même femme douce, gentille, généreuse et noble qu’elle était quand elle avait 20 ans. Mais ses ailes ont été brisées», peut-on y lire.