Déclaration d’impôt unique: un député québécois s’abstient

Le député néo-démocrate de Trois-Rivières Robert Aubin s'est volontairement abstenu de voter mercredi soir aux Communes sur une motion conservatrice prônant l'instauration d'une déclaration d'impôt unique au Québec.

Le député a quitté la Chambre des Communes tout juste avant la mise aux voix. Il assure être favorable à l'impôt unique, mais considère que la motion du Parti conservateur présentait l'inconvénient de ne pas protéger les emplois des 5500 fonctionnaires concernés au Québec, dont 1600 à Shawinigan.

«On leur a proposé un amendement à la motion pour ajouter la garantie du maintien des emplois, ce qu'ils ont refusé. D'une part, je ne pouvais pas faire confiance aux conservateurs et je ne pouvais pas voter avec les libéraux non plus parce qu'ils refusent d'entendre la voix du Québec», a expliqué le député.

Les autres membres de son parti, à l'exception d'un seul, se sont prononcés contre la motion conservatrice. Le premier ministre Justin Trudeau avait déjà fermé la porte mardi à la possibilité d'une seule déclaration d'impôt pour les deux paliers de gouvernement.

Ce rejet soulage le Syndicat des employés de l'Impôt d'autant que, plus tôt cette semaine, le gouvernement fédéral annonçait la construction d'un nouveau centre fiscal à Shawinigan afin d'y garantir les emplois

«Les gens disent donnez ça au fédéral. Les gens veulent un rapport unique, mais ce n'est pas dit qu'ils veulent que ce soit au provincial d'autant plus que les recherches disent que si c'était donné au fédéral, les économies seraient plus importantes», note Jérôme Martel, vice-président du syndicat.

La députée néo-démocrate de Berthier-Maskinongé Ruth Ellen Brosseau et le ministre François-Philippe Champagne ont voté contre la motion. Le député bloquiste de Bécancour-Nicolet-Saurel, Louis Plamondon, était absent de la Chambre. S'il avait été présent, comme les autres députés de sa formation, il aurait soutenu l'idée de la déclaration unique.