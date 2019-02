Déclaration d'impôt unique? «Une catastrophe!»

L’éventualité d’une déclaration d'impôt unique pour les contribuables du Québec fait grandement réagir au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Ce serait catastrophique pour le Saguenay!» répond le vice-président régional du Syndicat des employés de l'impôt Jérôme Martel.

Les travailleurs de l'impôt sont environ 1400 en période de pointe, autant à Jonquière, mais aussi à Chicoutimi et à l'institut professionnel où travaillent des vérificateurs. Ceux que TVA Nouvelles a approchés sur l'heure du dîner ont refusé de commenter à la caméra, mais reconnaissent suivre la situation de près.

Jonquière serait particulièrement touchée puisque ses travailleurs traitent l'impôt des particuliers, justement le type de déclaration que souhaite rapatrier le gouvernement Legault.

«Il y aurait énormément de pertes d'emplois, soutient M. Martel. C'est clair que ce n'est pas une bonne nouvelle et on regarde quelle stratégie on pourrait adopter.»

Jérôme Martel juge que la promesse de reclassement du premier ministre Legault est vague et, de l'autre côté, que celle du Parti conservateur est irréaliste. Andrew Scheer propose de récupérer les travailleurs affectés au service de recouvrement.

«Ceux qui travaillent dans ce département détiennent un baccalauréat en comptabilité, ce qui n'est pas le cas de bien des travailleurs de Jonquière et Chicoutimi, note M. Martel. Je ne pense pas que les conservateurs payent pour un bac. et des mois de formation pour tous les travailleurs...»

Le syndicaliste estime qu'en cas de déclaration unique, les contribuables québécois seraient mieux servis si cette déclaration était gérée par les services fédéraux.