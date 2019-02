Félix Pagé coupable de meurtre non prémédité et d’outrage à un cadavre

Félix Pagé a été trouvé coupable de meurtre non prémédité et d’outrage au cadavre de Roland Baker survenu à Drummondville en 2017.

Le jeune homme de 25 ans est automatiquement condamné à l'emprisonnement à perpétuité.

Les six hommes et six femmes ont délibéré pendant trois jours pour en venir à ce verdict.

Félix Pagé a tué et démembré le sexagénaire dans sa résidence de la rue Plamondon à Drummondville, le soir du 22 mai 2017.

Les parties du corps de la victime avaient été découvertes dans le réfrigérateur au sous-sol.

Pagé assurait lui-même sa défense tout au long du procès.