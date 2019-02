Labeaume dénonce la campagne de «peur» de l'aéroport de Québec

Régis Labeaume a dénoncé la campagne de «peur» de l’aéroport, jeudi, et annoncé que la Ville assumera la défense juridique des 26 personnes visées par une mise en demeure, y compris celles qui ne sont pas à l’emploi de la Ville.

Rappelons que la direction de l’aéroport international Jean-Lesage a mis en demeure les 17 membres du Comité de travail sur l’accessibilité aérienne (CTAA) ainsi que des employés de la Ville et de l’Office du tourisme afin d’empêcher le dévoilement des conclusions d’un rapport attendu depuis plusieurs mois.

«Il y a des gens à qui on a demandé gratuitement de participer au comité et qui se ramassent avec des mises en demeure... Il y a des gens là-dedans qui n’ont rien à voir avec ça», a déclaré le maire en marge d’un autre annonce au Centre de foires, en faisant référence à des «secrétaires, adjoints administratifs et (membres du) personnel de soutien» qui épaulent les membres du comité.

«L’objectif des mises en demeure, c’était de faire peur et ils ont réussi... Ces gens-là sont angoissés. Il y a des membres qui sont dans de petites organisations qui n’ont pas les moyens de se défendre. On veut les sécuriser. Nous allons prendre fait et cause et nous allons défendre les 26», a ajouté le maire, condamnant une fois de plus l’attitude de la direction de l’aéroport qui tente de bâillonner les auteurs du rapport.

«Nous, tout ce qu’on veut faire, c’est que le rapport devienne public. On veut que les gens se sentent libres. On ne voudrait pas que la peur les empêche de publier le rapport tel quel et que la peur fasse qu’on dilue le rapport. Nous allons les protéger», a-t-il martelé.

Mandat confié à un avocat

Le Service des affaires juridiques de la Ville de Québec a mandaté Me Marc-André Gravel afin de représenter les 26 personnes mises en demeure. Pour l’instant, le comité exécutif a autorisé une dépense de 15 750 $, apprend-on dans un sommaire décisionnel du comité exécutif mis en ligne jeudi matin.

«Les services professionnels sont nécessaires dans le cadre de ce litige afin de respecter d'une part l'obligation de la Ville d'assurer la protection juridique de ses employés et d'autres parts, des autres participants qu'elle a conviés à participer aux travaux de ce Comité qu'elle a créé et qui font présentement l'objet d'un litige pour le motif qu'ils y ont participé et souhaitent produire leurs conclusions», peut-on lire.

Les membres du comité avaient été mandatés afin «d’élaborer un plan d’action et de développement économique impliquant l’aéroport de Québec, les enjeux régionaux et les besoins en matière de transport aérien». Le résultat des travaux n’a pas du tout plu à la direction de l’aéroport qui menace de poursuivre les auteurs du rapport s'ils diffusent leurs conclusions.