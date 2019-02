Le Cirque du Soleil plus endetté que jamais

Le Cirque du Soleil est-il accro au crédit? Le géant du spectacle empruntera jusqu’à 160 M$ à la Caisse de dépôt et au Fonds FTQ, ce qui portera son endettement total à plus de 1,3 G$. C’est 25% de plus qu’en 2015.

Le prêt non garanti consenti par les deux institutions comporte des coûts d’intérêt «élevés» que le Cirque peut payer en partie en s’endettant davantage, a précisé mercredi l’agence de notation Standard & Poor’s (S&P).

L’endettement du Cirque est maintenant «très élevé», a quant à elle estimé Moody’s, puisqu’il représente 8,3 fois le bénéfice d’exploitation de l’entreprise.

«Nous croyons que la stratégie d’expansion de l’entreprise, largement financée par l’endettement, pourrait être insoutenable», a commenté S&P.

Incursion dans la magie

Le prêt de la Caisse et du Fonds FTQ servira notamment à financer l’achat du producteur The Works, qui se spécialise dans les spectacles de magie, dont The Illusionists. Selon le Hollywood Reporter, l’acquisition se chiffre à 40 M$ US (53 M$ CA). L’an dernier, le Cirque avait déjà emprunté 125 M$ pour mettre la main sur le producteur de Paw Patrol (Pat’ Patrouille).

Le PDG du Cirque, Daniel Lamarre, a indiqué mercredi au Journal que le fonds chinois Fosun, qui est actionnaire de l’entreprise depuis 2015, a «manifesté de l’intérêt» pour financer l’acquisition de The Works. Le Cirque a toutefois préféré emprunter auprès de «deux institutions de chez nous prêtes à bouger très rapidement».

Moody’s pas très enthousiaste

M. Lamarre a rappelé que la Caisse est actionnaire du Cirque à hauteur de 10%.

«Si la Caisse, qui connaît intimement la situation financière du Cirque, se manifeste pour s’engager davantage, ça devrait être extrêmement rassurant sur notre situation», a-t-il soutenu.

En décembre, Moody’s a pourtant abaissé d’un cran la cote de crédit du Cirque «en raison de difficultés continues dans la performance d’exploitation» de l’entreprise.

Mercredi, l’agence ne s’est pas montrée très enthousiaste face à l’acquisition de The Works, soulignant que le Cirque allait accroître sa dette sans pour autant accroître sa rentabilité «de façon significative».

Notons que les ententes conclues avec des prêteurs permettent au Cirque d’ajouter encore plus de 200 M$ à sa dette.