L'école se met à l'ère du numérique

Le numérique et la robotique sont de plus en plus présents dans les écoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le plan d’action numérique en enseignement du gouvernement du Québec est graduellement implanté dans plusieurs établissements scolaires de la province.

C’est le cas à l’école primaire Saint-Isidore de Chicoutimi, où les élèves apprennent notamment à construire et à programmer des robots et ce, dès la première année.

«Beaucoup de professions demandent des compétences numériques aujourd’hui, souligne la conseillère pédagogique en multimédia à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Julie Lecompte. Alors, on s’affaire à développer de l’intérêt chez les jeunes.»

L’an dernier, la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a reçu une subvention de 630 000 $ pour l’achat de matériel pédagonumérique, comme des tablettes, des robots et des imprimantes trois dimensions.

Le numérique et la robotique se marient aussi avec les matières de base. Cette façon d’apprendre, plus pratique et concrète, fait déjà ses preuves.

«Premièrement pour la motivation scolaire, indique Nathalie Gauthier, enseignante en première année. Ce que je trouve le plus extraordinaire, c’est que j’ai des enfants en grande difficulté d’apprentissage qui réussissent quand ils font de la robotique. On mise beaucoup sur la persévérance et sur le travail d’équipe.»