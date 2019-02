Les employés licenciés de Sural cherchent toujours à comprendre

L’heure est au grand ménage à l’usine Sural de Bécancour, dans le Centre-du-Québec. Des fournisseurs à qui l’entreprise louait de l'équipement ont commencé à les récupérer et trois jours après leur licenciement, les quelque 60 employés de production mis à pied cherchent toujours à comprendre.

«Présentement, l'information qui circule, c'est flou un peu pour tout le monde», a raconté Pierre-Luc Pronovost, un employé qui prenait part jeudi à une manifestation pacifique devant l’usine.

Le fabricant de tiges d'aluminium a annoncé l'arrêt de sa production pour une durée indéterminée.

«Les gens veulent exprimer leur mécontentement face à la façon dont l'usine a été arrêtée brusquement, en ne sachant presque rien», a renchéri son collègue Richard Leclerc.

L'usine est voisine de l'Aluminerie de Bécancour (ABI). Le métal y est livré directement sous forme liquide par train. Depuis qu'un lock-out a été décrété de l'autre côté de la forêt, l'équipe de Sural devait faire fondre des lingots d'aluminium provenant d'un autre plan de travail d'Alcoa.

«Quand ça vire à pleine capacité à côté, on passe 35 % du métal qu'ils produisent. Je pense que l'usine est viable et productive», a dit Alain Brouillette.

L'entreprise évoque des problèmes d'approvisionnement, mais il semble qu'elle ait plutôt des difficultés financières.

Richard Leclerc y travaille depuis 1992. Il fait partie des employés toujours affectés à la fermeture de l'usine.

«L'usine est sécurisée. Les fours sont arrêtés et nettoyés, prêts à repartir. Les laminoirs tournent, les huiles sont vérifiées, les eaux de refroidissement... tout est en ordre! On nous a demandé de garder ça encore pour un certain temps.»

De quoi donner espoir aux travailleurs

«S'ils n'ont pas les reins assez solides pour traverser la tempête, on a confiance qu'un repreneur arrive et prenne ça en charge. On a une bonne équipe», a conclu Alain Brouillette.

C'est une impression de déjà vu pour cet homme qui a assisté au dernier souffle de l'Aluminerie Alcan de Shawinigan.