Les frais de garde les plus faibles sont au Québec

Le Québec est la province où les parents payent les frais de garde les plus faibles au pays, soit moins de 200 $ par mois, à l’opposé de Toronto où il faut débourser jusqu’à 1685 $ par mois.

Dans une nouvelle étude publiée jeudi, le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) dresse un portrait à jour des services de garde à l’enfance au pays.

Le CCPA note notamment que les frais de garde ont crû plus rapidement que l’inflation dans 61 % des villes depuis l’an passé, et ce, «même si en 2018 le nombre de provinces qui ont mis en œuvre des politiques visant à réduire les frais de garde a doublé».

Au Québec, peu importe le groupe d’âge, les frais de garde sont les moins élevés dans toutes les villes, soit moins de 200 $ par mois. À Montréal, ils sont de 175 $ par mois tandis qu’à Gatineau, Laval, Longueuil et Québec, ils sont de 190 $ par mois.

Le Centre note aussi qu’au Québec, les frais de garde médians ont augmenté légèrement plus rapidement que l’inflation.

À l’autre bout du spectre, les parents torontois déboursent 20 220 $ par année pour les frais de garde des poupons, à raison d’environ 1685 $ mensuellement. Pour les enfants d’âge préscolaire, le tarif médian est de 1150 $ par mois.

À Vancouver, les frais de garde pour les poupons sont d’environ 1400 $ par mois.

L’an dernier, Terre-Neuve-et-Labrador, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont mis en œuvre des mesures qui ont permis de réduire les frais de garde, rappelle le CCPA.

«Pour la première fois en cinq ans, on voit que ça bouge. Les provinces sont plus nombreuses à utiliser les politiques publiques pour rendre les services de garde plus abordables», a souligné le coauteur de l’étude et économiste principal du CCPA, David Macdonald.