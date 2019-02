Michael B. Jordan en thérapie après «Black Panther»

Michael B. Jordan jouait le rôle d'Erik Killmonger dans le film à succès «Black Panther», et il a révélé à Oprah Winfrey que, pour reprendre une vie normale après ce rôle complexe, il avait dû faire appel à un professionnel. En effet, il s'était isolé très longtemps pour entrer dans son personnage.

«J'ai fait une thérapie, j'ai commencé à parler aux gens, à m'ouvrir à nouveau, a-t-il confié. C'était un peu dur pour moi au début. Me réadapter au fait que des gens s'inquiètent pour moi, recevoir tout cet amour que j'avais écarté. Je voulais être seul pendant aussi longtemps que je le pouvais. Franchement, la thérapie, rien que le fait de parler à quelqu'un, cela m'a beaucoup aidé. Quand on est un homme, on s'en prend plein la figure pour ça, mais ce n'est pas mon credo. Tout le monde a besoin de se livrer, ou de parler.»

Quand le tournage s'est terminé, il s'est également rendu compte qu'il lui était difficile de revenir à lui-même. « Je me suis dit qu'Erik, en grandissant, devait être plutôt seul. Il n'y avait pas beaucoup de gens auxquels il pouvait parler de cet endroit appelé le Wakanda, qui n'existait pas. Je n'avais pas un processus pour l'incarner. J'ai juste fait ce que je sentais être nécessaire. Mais je n'avais pas non plus de plan de secours. Quand tout s'est fini, je suis resté dans cet état d'esprit, et ça m'a rattrapé», ajoute-t-il.