Nominations aux prix Écrans canadiens: le Québec vole la vedette

Le cinéma québécois ressort grand gagnant des nominations du prochain Gala des prix Écrans canadiens dévoilées jeudi.

Les cinq longs métrages en lice pour l'obtention du trophée du meilleur film sont des productions québécoises. Sans surprise, «Chien de garde», œuvre choisie pour représenter le Canada dans la course aux Oscars, fait partie du lot. À ses côtés, on retrouve «Une colonie», «Genèse», «Dans la brume» et «La grande noirceur».

Les mieux placés

Cités à huit reprises chacun, les deux derniers titres sont d'ailleurs ceux qui partent favoris pour la soirée qui se tiendra le 31 mars au Sony Centre for the Performing Arts, à Toronto. Suit «Une colonie» avec ses sept nominations.

L'opus en anglais le plus en vue est le drame «Le Projet Hummingbird», qui court la chance de repartir avec six statuettes au printemps. Le nom du cinéaste québécois Kim Nguyen n'a par contre pas été retenu dans la catégorie soulignant l'excellence en réalisation.

Ce sont plutôt ceux de Sophie Dupuis («Chien de garde»), Geneviève Dulude-De Celles («Une colonie»), Jasmin Mozaffari («Firecrackers»), Daniel Roby («Dans la brume») et Maxime Giroux («La grande noirceur») qui ont été choisis.

Au total, 17 films du Canada obtiennent trois nominations. Parmi eux, 11 sont du Québec.

À noter que «Fauve», qui pourrait être récompensé à la soirée des Oscars le 24 février, est l'une des cinq œuvres finalistes pressenties pour hériter des lauriers du meilleur court métrage.

Au petit écran

Des productions très différentes se côtoient au sommet des nominations en télévision. La série historique «Anne with an E» et la comédie «Schitt's Creek» se partagent la tête grâce à 15 mentions chacune, alors que l'histoire criminelle «Cardinal», mettant en vedette Karine Vanasse, est citée à 14 reprises.

La Québécoise pourrait également mettre la main sur le prix décerné à la meilleure actrice, tout comme sa consoeur Caroline Dhavernas, tête d'affiche de «Mary Kills People».

Du côté de la réalisation, les qualités de Daniel Grou - alias Podz - sur le plateau de l'aventure «Vikings» ont été reconnues d'une présence au sein des finalistes de la meilleure réalisation d'une série dramatique.

La liste de toutes les nominations, tant du côté du cinéma que de la télévision et des médias numériques, peut être consultée à l'adresse www.academie.ca/prixecranscanadiens.

L'an dernier, le drame biographique «Maudie», s'intéressant à la vie de la peintre Maud Lewis - jouée par Sally Hawkins - a été couronné de sept trophées à la soirée des prix Écrans canadiens.