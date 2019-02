Nouveau patron chez Bombardier Transport

Après une série de nouveaux problèmes de qualité et de retards au sein de la division ferroviaire de Bombardier, la multinationale québécoise a annoncé jeudi la nomination d’un nouveau dirigeant.

Laurent Troger, qui était à la tête de Bombardier Transport depuis décembre 2015, «a informé l’entreprise de son intention de démissionner afin de relever de nouveaux défis», peut-on lire dans un communiqué publié par Bombardier.

Il sera remplacé par Danny Di Perna, qui dirigeait le secteur d’activités Aérostructures et Services d’ingénierie de Bombardier depuis l’an dernier.

«Danny est un leader exceptionnel. Il sait mobiliser ses équipes et a fait ses preuves dans la direction d’entreprises industrielles complexes», a déclaré le PDG de Bombardier, Alain Bellemare, en évoquant une «accélération» de la «transformation» de la division ferroviaire.

Bombardier Transport connaît des problèmes de qualité et de retards depuis plusieurs années. Ceux-ci ont resurgi ces dernières semaines, alors que des sociétés de transport de France, de Suisse et de New York ont refusé des trains de Bombardier en raison de lacunes techniques. Les livraisons ont repris à New York la semaine dernière.

«Je tiens à remercier Laurent pour tout ce qu’il a fait pour Bombardier au cours des 15 dernières années, et notamment pour le leadership exceptionnel dont il a fait preuve depuis trois ans au poste de président de notre secteur d’activité de transport sur rail, a ajouté M. Bellemare. Au cours de cette période, Bombardier Transport a considérablement augmenté son carnet de commandes, optimisé son empreinte et fortement accéléré sa production. Grâce au leadership de Laurent, Bombardier Transport est une entreprise plus forte et plus efficace, prête à connaître une croissance vigoureuse.»

Un vieux routier de Bombardier, Paul Sislian, succédera à M. Di Perna comme président du secteur Aérostructures et Services d’ingénierie.