L’instigateur du Pacte pour la transition écologique Dominic Champagne continue de mettre de la pression sur le gouvernement Legault afin qu’il fasse sien son projet de loi.

«Soit que tu reconnais l’urgence puis tu passes de la parole aux actes soit t’essaies de te donner une marge de manœuvre parce que tu n’es pas trop sincère», a-t-il dit en entrevue au Québec Matin.

Hier, le Parti libéral du Québec a demandé au gouvernement Legault de «donner suite» au projet de loi sur le climat du metteur en scène.

«Le bouleversement climatique n’est plus une prévision, on a les deux pieds dedans et il faut adopter des mesures radicales», clame-t-il.

Le projet de loi proposé par Dominic Champagne stipule que toute décision gouvernementale ne peut être avalisée que si elle est compatible avec l’atteinte des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Bien qu’il dit «donner la chance au coureur», le metteur en scène demande au ministre de l’Environnement Benoît Charest d’agir.

«On n’a pas besoin d’un compteur de 12 buts, de 18 buts, on a besoin d’un compteur de 50 buts si on veut vraiment relever le défi climatique», insiste M. Champagne.

Transformations «rapides»

En octobre dernier, un rapport du groupe d'experts sur l'évolution du climat de l'ONU (GIEC) soulignait que la planète devrait effectuer des transformations «rapides» et «sans précédent» afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

On pouvait lire dans ce rapport que les villes, les industries, les secteurs de l’énergie et du bâtiment devront s’atteler à de «profondes réductions d’émissions» afin de limiter le réchauffement.