Ottawa cherche un gestionnaire de migrants

Même si les demandeurs d’asile font moins la manchette ces jours-ci, sachez qu’ils sont toujours environ 40 au quotidien à franchir la frontière de façon irrégulière via le chemin Roxham, à Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie. D’ailleurs, l’accueil des migrants à la frontière canado-américaine demande toute une logistique.

Justement, le gouvernement fédéral est à la recherche d’un fournisseur pour gérer les services offerts sur ce vaste site où les demandeurs d’asile sont d’abord accueillis par l’Agence des services frontaliers, a appris TVA Nouvelles.

Services publics et approvisionnement Canada a mis en ligne cette semaine un document faisant état des besoins à combler.

Par exemple, il est question de veiller au bon fonctionnement d’une mini-clinique, d’offrir des services de premiers soins et de premiers secours, de distribuer des repas aux demandeurs d’asile, de leur allouer des lits et toute une panoplie de services pour leurs bébés: couches, trousses d’hygiènes, nourriture pour nouveau-né, etc.

«On s’attend à devoir fournir les biens et les services suivants à un maximum de 700 demandeurs d’asile sur le site pendant la période estivale, et à une rotation quotidienne pouvant aller jusqu’à 75 demandeurs d’asile», peut-on lire dans la demande de renseignements s’adressant aux fournisseurs potentiels.

Notons que c’est la Croix-Rouge qui offre présentement ce type de services aux migrants. Le contrat de l’organisme arrive à échéance en juin.

Rappelons que c’est au Québec qu’on dénombre annuellement le plus d’interceptions pour entrées irrégulières à la frontière, avec un total de 18 518 l’an dernier.