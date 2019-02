Pas d’augmentation de la consommation de cannabis au pays

La consommation de cannabis n'a pas augmenté au pays malgré sa légalisation l'automne dernier, a fait savoir Statistique Canada.

Près de 4,6 millions de Canadiens de 15 ans et plus ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois derniers mois, soit sensiblement le même pourcentage qu’avant le 17 octobre dernier, date de sa légalisation au pays.

Menée de la mi-novembre à la mi-décembre 2018, l'Enquête nationale sur le cannabis de Statistique Canada indique que le taux de consommation de cannabis demeure plus élevé chez les hommes ainsi que chez les 18 à 24 ans.

«Les personnes qui ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois mois précédents avaient en moyenne 38 ans», a-t-on souligné.

En outre, précise l’agence fédérale, «une proportion relativement élevée de consommateurs à des fins médicales n'ayant pas de document médical (42 %) et de consommateurs mixtes (55 %) ont également déclaré avoir obtenu du cannabis auprès de sources illégales».

Au Québec, 939 600 personnes (13,6 %) ont dit avoir consommé du cannabis comparativement à 1,8 million en Ontario (15,4 %). Les taux sont demeurés plus élevés en Nouvelle-Écosse (21,6 %) par rapport au reste du Canada (15,4 %).

Statistique Canada note aussi que la qualité et la sécurité constituent les principaux facteurs pris en considération par les consommateurs au moment de choisir une source d'approvisionnement en cannabis (76 % des consommateurs), suivi du plus bas prix (38 %) et de de l'accessibilité (33 %).

Méthode de consommation de cannabis la plus fréquente:

Fumé: 72,5 %

Vapoté: 10,9 %

Aliment ou boisson: 9,1 %

Autre: 7,5 %

Source d’approvisionnement:

Source illégale: 43,1 %

Source légale: 39,8 %

Ami ou membre de la famille: 38,7 %

Cannabis cultivé par le répondant ou une autre personne: 8,1 %

Autre: 2,7 %

Fréquence de la consommation:

Tous les jours ou presque tous les jours: 35,6 %

Une ou deux fois: 33,5 %

Hebdomadairement: 23,1 %

Mensuellement: 7,8 %