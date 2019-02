Quelle sentence pour Alexandre Bissonnette?

Le meurtrier de masse Alexandre Bissonnette connaîtra sa sentence vendredi au palais de justice de Québec, un peu plus de deux ans après la tuerie qui a coûté la vie à six hommes à la Grande mosquée de Québec.

Alexandre Bissonnette a plaidé coupable aux six accusations de meurtre et aux six chefs de tentative de meurtre qui pesaient contre lui permettant ainsi d’éviter un procès.

Bissonnette écopera d’une sentence de prison à vie. Toutefois, le juge François Huôt devra statuer sur la période avant son admissibilité à une libération conditionnelle. Elle pourrait être de 25 ans, mais pourrait aller aussi loin que 150 ans.

«Depuis une décision du gouvernement Harper en 2011 [...] le juge peut cumuler les peines en ce qui a trait aux libérations conditionnelles. Il n’y a qu’une sentence à vie, mais il peut cumuler les périodes d'inadmissibilité à la libération conditionnelle», explique la juge à la retraite Nicole Gibeault.

«Le juge doit prendre en considération le caractère de ce crime-là, du délinquant, les circonstances dans lesquelles ça s’est produit, la nature des infractions. Tout est pris en considération», insiste Me Gibeault.

La décision du juge Huôt fera jurisprudence. Elle aura des répercussions pour les juges du Québec et du Canada. La sentence risque toutefois d’être contestée devant la Cour suprême.

«J’ai confiance qu’on va donner de bons guides aux juges de partout au Canada, d’un océan à l’autre. Le Code criminel s’applique à tout le monde. Il est plus que temps qu’on ait des directives claires», conclut la juge à la retraite.

Peu avant 20h le 29 janvier 2017, Alexandre Bissonnette a ouvert le feu dans le Centre culturel islamique de Québec, la principale mosquée de la capitale. Il a abattu Mamadou Tanou Barry, 42 ans, Abdelkrim Hassane, 41 ans, Khaled Belkacemi, 60 ans, Aboubaker Thabti, 44 ans, Azzeddine Soufiane, 57 ans, Ibrahima Barry, 39 ans. Il a aussi blessé 35 autres personnes présentes à la mosquée.