Un acteur meurt du cancer du nez à 58 ans

L’acteur américain Steve «Bean» Levy est décédé, le 21 janvier dernier, après avoir combattu pendant plusieurs années un cancer du nez. Il avait 58 ans.

Né Levy, l’acteur, qui portait le nom de Steve Bean, est mort chez lui, dans sa résidence de Los Angeles, entouré de ses proches.

En novembre 2016, les médecins avaient diagnostiqué à l’Américain une «rare et agressive forme de cancer appelée carcinome épidermoïde des sinus paranasaux», apprend-on dans le magazine «People». Affublé de ce cancer du nez, Steve Bean avait alors subi une ablation du nez en mars 2017.

L’acteur a raconté son combat contre le cancer dans un article de magazine intitulé «Ma vie sans un nez» (My life without a nose»).

«J’ai été opéré pendant 12 heures, de 7h30 à 19h30. Les chirurgiens m’ont enlevé le nez, la tumeur, les gencives supérieures, toutes les dents supérieures et les deux tiers du palais. Peu de temps après, pour me préparer pour les traitements de radiothérapie, la majorité de mes dents inférieures ont également été retirées. Il me restait quatre dents au total», avait expliqué l’acteur dans l’article.

Pour traiter son cancer du nez, Bean avait également subi de nombreux traitements de chimiothérapie, avant de commencer, notamment, la reconstruction de son palais et de sa dentition.

À la fin de son article, l’acteur confiait toutefois une mauvaise nouvelle. «Les derniers scans ont montré que le cancer est réapparu. Les docteurs me disent qu’il me reste entre neuf mois et un an à vivre». C’était il y a cinq mois.

Steve Bean est connu pour ses rôles dans les séries «Ray Donovan», «Shameless», «Monk», «Murder she wrote», «Days of Our Lives», «Veronica Mars» et «Charmed».

Il laisse dans le deuil sa femme Caroline Carrigan et leur fils Jacob.