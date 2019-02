Une analyse d’ADN résout un mystère vieux de 20 ans

Une famille de l’Ohio a finalement appris la vérité sur la disparition d’une mère et de son enfant il y a 20 ans. La vérité a éclaté grâce à une analyse d’ADN.

Les corps de Myong Hwa Whitt et de son fils de 10 ans Bobby ont enfin pu être identifiés. À la fin des années 1990, Barbara Moellman avait cru que la femme et le fils de son frère avaient quitté le pays pour la Corée du Sud. Son frère John avait annoncé qu'il s'était séparé, après un déménagement en Caroline du Nord. C’était un mensonge.

«C’est terrible, car on ne savait pas qu’ils étaient portés disparus, a raconté Mme Moellman à la chaîne américaine CNN. C’est comme si cela venait d’arriver. Nous avons seulement appris le 26 décembre dernier que mon frère avait commis ces meurtres. Jamais en un million d’années je n’aurais pu imaginer qu’il était un monstre.»

Ce n’est que la semaine dernière que John Whitt a avoué à sa soeur avoir commis ces meurtres survenus il y a plus de 20 ans.

«Il n’y a pas de mots pour décrire ce que c’est pour notre famille. C’est l’expérience la plus tragique et la plus dévastatrice de notre vie», a affirmé Barbara Moellman.

En 1998, des enquêteurs de la Caroline du Nord ont trouvé la dépouille d’un enfant en bordure d'autoroute. Incapable de l’identifier en raison d’un état de décomposition avancé, il avait été surnommé le «Boy Under the Billboard» («le garçon sous le panneau d’affichage»).

La même année, le corps d’une femme a été découvert en Caroline du Sud. L’identification n’a été rendue possible que récemment, grâce à une analyse d’ADN. Les policiers ont expliqué leur démarche mardi dernier. Cette même technologie avait mené à l'arrestation de Joseph James DeAngelo, le «Golden State Killer».

John Whitt se trouve présentement derrière les barreaux d’une prison fédérale où il purge une peine qui n’est pas reliée à ces meurtres.

Sa sœur Barbara souhaite réunir les restes de sa belle-sœur et de son neveu.