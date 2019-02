Une souris vivante dans son milkshake

Un homme poursuit un restaurant de la chaîne McDonald’s parce qu’il affirme avoir trouvé une souris vivante dans le milkshake qu’il était en train de boire.

Kenneth Moyer Jr de Tallmadge en Ohio a passé une commande à l’auto le 15 décembre pour deux boissons, un milkshake pour lui et un autre pour un collègue, rapporte WKYC, une chaîne locale de NBC News.

Il demande 100 000$ en réparation puisqu’il dit toujours souffrir de répercussions mentale et psychologique de cet événement.

Après avoir commandé, Kenneth a commencé à boire son milkshake. Il a remarqué à quelques reprises que sa paille semblait se coincer.

Lorsqu’il est arrivé chez lui, il a oublié son milkshake dans sa voiture. Lorsqu’il est retourné le chercher un peu plus tard, il a vu la paille bouger. Il a enlevé le couvercle pour regarder dans le contenant.

C’est là qu’il aurait trouvé la souris vivante qui pataugeait dans ce qui restait de liquide.

Kenneth dit être retourné le soir même au restaurant pour demander des renseignements sur la machine à milkshake, mais la poursuite ne dit pas ce qu’il a eu comme réponse.

Le restaurant se défend et affirme que les allégations sont fausses. «Nous avons servi le secteur depuis 55 ans et avons toujours fait de la propreté et de la sécurité notre priorité», affirme-t-on.