Woody Allen attaque Amazon

Woody Allen a attaqué Amazon devant la justice américaine pour rupture abusive de contrat, reprochant au géant d'internet d'avoir mis fin à leur engagement sur la base d'accusations anciennes visant le réalisateur, ont indiqué à l'AFP ses avocats.

Selon plusieurs médias américains citant l'assignation déposée par le cabinet Quinn Emanuel devant un tribunal fédéral civil de Manhattan, le metteur en scène affirme qu'Amazon a cherché à mettre fin à l'engagement qui liait les deux parties en juin et a refusé depuis de lui verser les neuf millions de dollars prévus pour le financement de son dernier film «A Rainy Day in New York».

Dans cette assignation, Woody Allen reproche également au groupe de Seattle de ne pas avoir assuré la distribution du film, malgré son engagement contractuel.

Il affirme qu'Amazon lui aurait expliqué que la décision avait été prise du fait «d'accusations répétées», de ses «déclarations controversées» et «du refus de plus en plus répandu chez les acteurs et actrices majeurs de travailler ou d'être associés à son nom de quelque façon que ce soit».

Sollicité par l'AFP, Amazon n'a pas réagi dans l'immédiat.

Woody Allen a été accusé d'abus sexuels en 1992 sur sa fille adoptive Dylan Farrow, qui avait alors sept ans.

Les poursuites à son encontre ont été abandonnées après deux enquêtes distinctes menées à l'époque, sur plusieurs mois.

Mais Dylan Farrow, soutenue par sa mère adoptive Mia Farrow et son frère Ronan Farrow, a régulièrement renouvelé publiquement ces accusations, que Woody Allen a toujours réfutées.

Le cinéaste a affirmé début juin son soutien au mouvement #MeToo, estimant qu'il pourrait en être l'un des héros.

«Je n'ai été accusé que par une femme, dans le cadre d'une affaire de garde d'enfants, qui a été l'objet d'une enquête et (l'accusation) s'est révélée fausse. J'ai été traîné dans la boue avec ces gens-là. Je suis un fervent partisan du mouvement #Metoo», avait déclaré le réalisateur dans un entretien à la chaîne argentine Canal 13.

Ces derniers mois, plusieurs acteurs et actrices qui ont travaillé avec lui ont pris leurs distances publiquement, indiquant qu'ils ne souhaitaient plus tourner avec lui.