Le départ du PDG permettra «une nouvelle phase de développement», dévoile le rapport

Le PDG de l’aéroport de Québec refuse de rendre public un rapport sur l'aéroport. Il s'est opposé à sa divulgation en envoyant 26 mises en demeure aux gens qui y ont participé.

Selon Gaétan Gagné, le comité a excédé son mandat en critiquant la gouvernance de l’aéroport.

Que peut bien contenir ce rapport pour faire l'objet de mises en demeure répétées afin d'en taire les conclusions? Le lecteur de TVA Nouvelles à Québec Pierre Jobin a pu le consulter grâce à une source qui a travaillé sur ce rapport.

Comme les autres documents du genre, il comporte des statistiques diverses : des données sur le nombre de passagers, sur l'achalandage de l'aéroport, sur sa transformation et son rôle économique important. On note les forces et faiblesses.

Forces:

- Activité touristique en croissance

- Excellente santé de l'économie régionale

Faiblesses:

- L'absence de relations fructueuses entre YQB et les acteurs régionaux

- L'attitude victimisante de YQB

- Ressources limitées, notamment humaines, consacrées au développement aérien

- Le désintérêt des acteurs régionaux à travailler avec YQB

- Le statu quo sur les relations et collaborations avec les acteurs régionaux

Le document se conclut ainsi: «Il importe de préciser que son succès résidera dans notre capacité à travailler ensemble, car il reste beaucoup de travail à réaliser, des façons de faire à changer, des amalgames à créer. Nous avons donc le devoir d'agir en ce sens et de devenir d'ardents ambassadeurs et supporteurs de ce plan.»

La région a appris dernièrement que l'actuel président-directeur général de l’aéroport de Québec quittait ses fonctions dans les prochains mois.

Un passage en particulier semble viser plus précisément l’actuel PDG, Gaétan Gagné: «Tout en soulignant sa contribution pour doter Québec d'infrastructures aéroportuaires de calibre international, ce départ représente pour le conseil d'administration une rare opportunité d'effectuer un changement de culture de gestion par l'embauche d'une ressource qui répondra aux défis d'aujourd'hui, il en a même la responsabilité.»

«La présence d'un ou des membres du comité accessibilité sur le groupe de sélection démontrerait une transparence qui crédibiliserait le processus aux yeux de plusieurs observateurs d'ici et d'ailleurs intéressés par le développement de YQB. Finalement, la sélection du candidat idéal pour mener YQB à son potentiel sera l'occasion pour les membres de son C.A. d'entamer une nouvelle phase de développement avec crédibilité et panache.»