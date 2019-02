Amazon pourrait renoncer à son siège new-yorkais

Amazon pourrait renoncer à son projet d'installer un de ses sièges américains à New York, un projet qui rencontre l'opposition de nombreux élus locaux, affirme vendredi le Washington Post.

«Des responsables d'Amazon ont eu des débats en interne récemment pour refaire le point sur la situation à New York et étudier des solutions alternatives», ont indiqué deux sources anonymes au quotidien.

Amazon avait annoncé à la mi-novembre qu'il souhaitait installer un nouveau siège à New York avec 25 000 emplois à la clé ainsi que dans la banlieue de Washington, à Crystal City en Virginie, juste en face de la capitale américaine.

Un troisième site va également être installé à Nashville --la capitale de la musique country-- dans le Tennessee, qui supervisera les opérations d'Amazon (commandes, transports, logistique, etc.) et permettra de créer 5 000 emplois dans la région.

Si les autorités de Virginie, où doit s'installer Amazon, ont immédiatement voté un paquet de mesures d'aide financières, le feu vert de New York n'est pas attendu avant 2020, rappelle le Washington Post, qui est détenu par le PDG et fondateur du géant de la vente en ligne, Jeff Bezos.

«La question est de savoir si cela vaut la peine si les politiciens à New York ne veulent pas du projet, surtout quand on voit la chaleur de l'accueil en Virginie et à Nashville», a ainsi déclaré une des sources.