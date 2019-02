Des candidats à l’immigration vivent dans l’incertitude

Des personnes qui seront touchées par l'annulation par Québec de 18 000 demandes d'immigration non traitées vivent maintenant dans l’incertitude de savoir ce qui adviendra de leur cas.

TVA Nouvelles a rencontré l'une de ces personnes qui pourraient en payer le prix.

Seeun Parker, 38 ans, est venue de la Corée du Sud et vit au Québec depuis deux ans et demi avec son mari et ses deux enfants de 9 et 11 ans.

Mme Parker, une infirmière avec 12 ans d'expérience, a suivi des cours de français et obtenu ici des équivalences pour sa formation. Tout ce qui lui manque maintenant, c'est sa résidence permanente et une réussite aux examens de l'Ordre des infirmières du Québec pour pratiquer sa profession.

«Je veux vivre à Montréal avec ma famille», dit-elle.

Au Centre social d'aide aux immigrants, on ne sait pas quoi répondre aux dizaines de candidats désemparés.

«La grande majorité est déjà sur place. Ils sont restés ici au Québec, ils sont en train d'étudier, les enfants sont à l'école, soulève la directrice générale, Lida Aghasi. Il y a des gens qui ont déjà acheté une maison aussi.»

Le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette affirme que les changements annoncés jeudi n'affecteront pas les dossiers comme celui de Mme Parker.

«Le projet de loi ne change absolument rien au statut des personnes qui étaient en situation temporaire sur le territoire québécois», a-t-il déclaré.

Ce n'est pourtant pas ce qu'a compris l’avocat en immigration Ho Sung Kim, qui a comme cliente Mme Parker.

«Le pire, c'est qu'au cours des années, ils ont fait plusieurs changements réglementaires. Les gens ont dû apprendre le français, l'anglais, ou même venir au Québec. Ils ont tout fait ça pour se qualifier, puis maintenant, on va leur dire que ça va être fermé», déplore-t-il.

Pendant ce temps, Québec et Ottawa sont toujours en discussion, mais le fédéral semble fermé à la résidence permanente conditionnelle.

-D’après le reportage de Richard Olivier