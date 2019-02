Des excréments et une souris en décomposition dans une pizzéria de Verdun

Une pizzéria de Montréal a procédé à d’importantes rénovations après qu’on y eut trouvé des excréments de rongeurs en février 2017, dont une centaine à côté d’un coin où les employés pouvaient manger.

Une souris en voie de décomposition traînait également à ce même endroit au restaurant Woodland, dans l’arrondissement de Verdun, révèle un rapport rempli par des inspectrices en salubrité de la Ville de Montréal.

D’autres excréments ont aussi été retrouvés sur le pied d’un malaxeur-batteur tout comme sur une palette où étaient entreposées des boîtes de vin en vrac.

Tuiles en putréfaction

Dans l’aire de plonge, le plafond était carrément en train de se décomposer par endroits, ont aussi constaté les inspectrices.

« [...] Plusieurs tuiles du plafond étaient manquantes. Certaines étaient en voie de putréfaction », peut-on lire dans leur rapport.

Un juge a donc récemment condamné le commerce à payer deux amendes totalisant 1550 $.

« Nous n’avons jamais eu de problèmes dans notre restaurant avant les travaux sur les rues Woodland et Wellington », a plaidé le propriétaire de l’établissement dans une lettre envoyée au Journal.

Celui qui détient le restaurant depuis 47 ans ajoute qu’il a fermé la pizzéria pendant six mois pour la rénover entièrement en investissant plus de 1,6 million $.

Un rapport récent du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qu’il a fait parvenir au Journal indique d’ailleurs que le commerce a été entièrement rénové et que les problèmes de vermine et de propreté sont maintenant réglés.