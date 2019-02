Enquête russe: Ivanka Trump n'a aucune inquiétude pour ses proches

Ivanka Trump, la fille aînée du président américain, a assuré ne pas s'inquiéter d'éventuelles poursuites contre des membres de sa famille dans le cadre de l'enquête sur une éventuelle collusion entre la Russie et des collaborateurs de Donald Trump.

«J'ai zéro inquiétude», a-t-elle lancé lors d'un entretien diffusé vendredi par la chaîne ABC, interrogée sur une éventuelle implication de ses proches dans cette enquête tentaculaire qui empoisonne le mandat du milliardaire républicain.

«Il n'y a rien, et pourtant elle fait la Une des journaux depuis des semaines et des semaines et des mois», a-t-elle relevé.

L'enquête du procureur spécial Robert Mueller porte notamment sur des soupçons de collusion entre la Russie et l'équipe de campagne du candidat républicain lors de la présidentielle de 2016, afin de l'avantager face à la candidate démocrate Hillary Clinton.

Les enquêteurs s'intéressent en particulier à une réunion au quartier général du candidat à New York en juin 2016 où l'époux d'Ivanka, Jared Kushner, a participé à une rencontre avec une avocate russe supposée détenir des informations compromettantes sur Mme Clinton. Donald Trump Jr, un frère d'Ivanka, et Paul Manafort, alors directeur de campagne du candidat Trump, étaient notamment également présents.

Jared Kushner et Ivanka Trump sont officiellement de proches conseillers du président américain à la Maison-Blanche.

Selon le ministère de la Justice, l'enquête du procureur Mueller est en passe d'être bouclée. Elle a déjà débouché sur de multiples inculpations et sur des condamnations de proches collaborateurs du 45e président des États-Unis.

Ivanka Trump a également affirmé sur ABC ne «pratiquement rien» connaître le projet de construction à Moscou d'un gratte-ciel par la Trump Organization --société de Donald Trump--, un autre volet de l'enquête russe.

«Il n'y a jamais eu de contrat signé. Je n'ai jamais discuté de cela avec un tiers en dehors de l'Organization», a-t-elle affirmé, soulignant que «ce n'était pas un projet avancé».

Michael Cohen, ex-avocat personnel du président devenu témoin à charge contre son ancien client, a admis que les négociations avec des responsables russes avaient duré jusqu'en juin 2016 alors que M. Trump était en pleine campagne pour l'investiture républicaine. Les discussions n'auraient, selon lui, pas eu de suites.

Mais le nouvel avocat personnel du président, Rudi Giuliani, a révélé en janvier que les pourparlers avaient «possiblement» pu aller jusqu'à «octobre ou novembre», soit juste avant le scrutin présidentiel qui s'est déroulé le 8 novembre.