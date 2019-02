Hubert Lenoir se présente à la France dans une vidéo

Le média parisien Konbini a publié sur Instagram une courte vidéo de Hubert Lenoir en guise d’introduction à sa rentrée française.

Le chanteur qui a fait le plus jaser de lui au Québec en 2018 continuera sans doute de faire parler de lui de l’autre côté de l’Atlantique.

Son album Darlène a d'ailleurs été lancé officiellement en France le 1er février dernier.

Dans le cadre de sa série Trou Story, Konbini propose une courte vidéo avec Hubert Lenoir se présentant au public français.

En plus de donner son âge et ses surnoms, le chouchou de la pop québécoise avoue même 3 de ses références pour son album Darlène : Quincy Jones, Natalie Portman et Claude Dubois. (Reste à savoir combien de Français vont s’empresser de googler «Claude Dubois».)

On aurait pu lui suggérer aussi les Stones, T. Rex et Bowie.

À noter que le chanteur de Québec n’a pas adopté un accent français pour s'adresser au public de l’Hexagone.