Juliette Binoche veut qu'on laisse Harvey Weinstein tranquille

Juliette Binoche est convaincue qu'Harvey Weinstein est un homme brisé après 18 mois d'accusations.

Plus de 80 femmes ont détaillé les agressions sexuelles, violences, harcèlements ou viols dont elles affirment avoir été victimes aux mains du producteur, mais alors qu'il attend son procès (pour deux viols, en 2006 et 2013), l'actrice française estime qu'il est temps d'arrêter de s'en prendre à lui et de laisser la justice faire son travail.

Interrogée pendant le festival du film de Berlin dont elle préside le jury, elle a déclaré à la presse ce qu'elle pensait de cette affaire Weinstein. «J'ai presque envie de dire ''laissez son esprit et son cœur en paix'', c'est tout. J'essaie de me mettre à sa place. Je crois qu'il a vécu assez de choses.

Beaucoup de gens se sont exprimés, maintenant la justice va faire son travail. Je n'ai jamais eu de problème avec lui, mais je pouvais voir qu'il avait des problèmes», a révélé celle qui a travaillé avec le patron de Miramax pour les films Chocolat et Le Patient Anglais.

«C'était un grand producteur, il ne faut pas l'oublier», a-t-elle conclu.