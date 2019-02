«Le film Lego 2»: un joyeux délire

Surréaliste, drôle et coloré, «Le film Lego 2» est le digne successeur du premier volet.

Sorti en 2014, «Le film Lego» était une réussite tant visuelle que scénaristique. Jouant habilement sur la nostalgie des parents pour ces briques de plastique et l’attrait d’un jeu basé sur l’imagination pour les enfants, le long métrage d’animation avait touché une corde sensible chez les publics de tous âges.

La question était donc de savoir comment cette suite réalisée par Mike Mitchell et écrite par le duo composé de Phil Lord et Christopher Miller parviendrait non seulement à recréer la magie de la découverte, mais aussi à intégrer les personnages humains, deux éléments clés de la réussite du premier volet.

Dès les premières minutes du long métrage qui en totalise 107, le public est entraîné dans un tourbillon surréaliste et humoristique. Si le scénario est relativement pauvre – les minifigs doivent trouver un moyen de sauver leur ville –, les références, clins d’œil et autres amusements ne cessent jamais, les deux auteurs et producteurs démontrant clairement toute leur inventivité.

Lorsque le film s’amorce, les Duplo sont en train d’attaquer Bricksburg – évidemment, Finn (Jadon Sand), le garçonnet de la première aventure, a une petite sœur prénommée Bianca (Brooklyn Prince) – et laissent la ville dans un état de dévastation peu commun. Emmet (voix de Chris Pratt en version originale) est toujours aussi optimiste, tandis que Wyldstyle (voix d’Elizabeth Banks) se complaît dans une attitude beaucoup plus anxieuse. Le moment où elle tente de «convertir» Emmet est d’ailleurs bien pensé.

Lorsqu’elle et plusieurs des amis d’Emmet – dont les ineffables Unikitty (voix d’Alison Brie) et Batman (voix de Will Arnett) – sont enlevés par la générale Mayhem (voix de Stephanie Beatriz), seconde de la reine Watevra Wa’Nabi (Tiffany Haddish), les spectateurs sont transportés dans un monde de couleurs, de délire créatif... et de brillants!

Entre les références de culture populaire – Batman et la Ligue des justiciers en prennent pour leur grade – et plaisanteries diverses (tout le monde y passe, de Gandalf à Bruce Willis), les adultes sont rapidement et efficacement comblés par une telle avalanche de judicieux clins d’œil. Quant à la fin (chut! Pas un mot sur la famille humaine), elle est à la hauteur de celle du prédécesseur.

Or, c’est là que le bât blesse. Le message dispensé lors de la finale est pertinent à défaut d’être percutant et s’adresse, lui, aux enfants. Mais que comprendront-ils de ce feu roulant ininterrompu de jeux de mots, de second degré et de références? On ressort donc de la projection en se disant que si «Le film Lego» était familial, la suite est d’abord et avant tout destinée aux adultes.

Note: 3,5 sur 5