Le Grand Prix Ski-Doo est commencé

Le 37e Grand Prix Ski-Doo de Valcourt a pris son envol vendredi et même si le site de l’événement a des airs printaniers, les organisateurs assurent que les courses ne vont pas souffrir du redoux des derniers jours.

«On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige de fabriquée! On en a suffisamment pour continuer et faire toutes les courses qu’on a prévues. Également, pour le circuit de glace, on a environ 20 pouces de glace», a précisé le président de l’événement, Donald Lemay.

Toutefois, les motoneigistes amateurs qui comptaient se rendre sur le site du Grand Prix en motoneige - chaque année ils sont environ 150 par jour – devront revoir leurs plans, puisque les sentiers sont fermés à Valcourt.

«Il y a des bouts où c’est limite, donc vu que ce ne sont pas tous des gens experts, on n’en prend pas de chance et on ferme le sentier», a expliqué le directeur des sentiers pour le Club Les pionniers de Valcourt, Yvan Courchesne. Il a toutefois confiance que la situation changera samedi.

Valcourt vivra au rythme du Grand Prix toute la fin de semaine. L’événement attire chaque année quelque 30 000 personnes.