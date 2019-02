Le ministre Jonatan Julien veut alléger le fardeau des minières

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, veut alléger le fardeau administratif des sociétés minières.

«On travaille avec la Société du Plan Nord actuellement pour établir un plan d’action beaucoup plus concret. On veut que les actions préconisées dans le développement nordique soient claires et mesurables. Dès la fin de l’année, on devrait avoir un plan d’action», a affirmé M. Julien.

«Entre le claim et l’exploitation minière, il s’écoule entre 10 et 12 ans et 660 permis. On ne veut pas réduire les exigences réglementaires, mais est-ce qu’on peut “désiloter” certaines étapes entre les ministères pour s’assurer d’un continuum plus agile et réduire les délais?» a-t-il ajouté.

Subvention

Le ministre a confirmé vendredi une subvention de 4 M$ au Consortium de recherche minérale (COREM) pour la réalisation de la phase 2 de la mise en place de la nouvelle plateforme d’hydrométallurgie.

Cette somme s’ajoute au 1,7 M$ que l’organisme fournira pour la réalisation du projet. Le budget de fonctionnement du COREM repose sur du financement public et privé.

«C’est un financement qui est très important et très stratégique», a commenté Francis Fournier, président-directeur général du COREM.

Cycle favorable

Après le cycle baissier de 2015 à 2017, le secteur minier est sur un cycle qui est «favorable», a ajouté M. Fournier.

Le COREM a réalisé près de 250 projets avec l’industrie au cours de la dernière année au Québec, mais aussi à l’échelle du pays. Avec ces investissements, le COREM sera en meilleure position pour développer de nouvelles filières comme le lithium, le graphite et les terres rares, a-t-il ajouté.

Les phases 1 et 2, qui totalisent plus de 15 M$ d’investissements, vont permettre de créer une vingtaine d’emplois.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles a par ailleurs annoncé 600 000 $ pour soutenir la réalisation du projet de Mines Magpie qui vise à extraire des rutiles qui sont des pigments de peinture de très haute valeur.