Le prix des billets explose pour la dernière de Céline Dion

Il reste trois billets à vendre dans la première rangée du Colosseum du Ceasars Palace pour le tout dernier concert de Céline Dion à Las Vegas, le 8 juin. Ils sont à vous, à la condition que vous soyez prêts à payer près de 6000 $ US pour chacune des places. Ou, si vous préférez, 7886 $ canadiens.

Faites le calcul, ça donne 15 772 $ en argent canadien pour une paire de billets. Le prix inclut les frais de billetterie, qui s’élèvent à un peu plus de 600 $ US (près de 800 $ CA) par billet.

Vous tenez mordicus à voir ce concert, mais n’avez pas un compte de banque aussi garni ? Il y a des places libres dans les mezzanines. Attention tout de même, la moins dispendieuse se détaille, avec les frais, à 1521 $ US (2020 $ CA).

Ces prix exorbitants sont affichés sur le site de Ticketmaster, où 53 sièges étaient encore en vente, vendredi matin. Ils s’expliquent par la politique de tarification dynamique du géant de la vente de billets, laquelle permet de gonfler les prix lorsque la demande est forte.

Fans découragés

De quoi décourager même les plus féroces admirateurs de la diva. Selon Lise Basbous, présidente des Red Heads, fan club québécois de Céline, plusieurs inconditionnels ont tout simplement renoncé au tout dernier tour de piste de leur idole à Las Vegas.

« Très peu de fans “hardcore” iront. J’en connais seulement deux ou trois. Tout le monde attend que les prix baissent ou qu’elle annonce une tournée américaine », dit-elle.

Premier rang

Étonnamment, les meilleures aubaines (si on peut s’exprimer ainsi) se trouvent sur les sites de revente. Plusieurs places dans les sections plus éloignées de la scène y sont offertes à 500 $ et moins.

Sauf que ces billets n’intéressent pas les fans de la chanteuse, indique Mme Basbous. Pour eux, c’est devant ou rien. « 90 % de ceux que je connais préfèrent ne pas y aller du tout plutôt que payer 3000 $ pour le voyage et aller s’asseoir dans les mezzanines. »

« Ce qui se passe alors, dit-elle, c’est que nous sommes nombreux à aller faire nos adieux à Céline à Vegas par petits groupes, éparpillés de mars à juin. »

Puis à espérer une tournée mondiale qui, selon ce que le magazine Billboard a révélé, plus tôt cette semaine, pourrait être annoncée une fois la résidence de Las Vegas conclue.

Les recettes de ses deux résidences à Las Vegas (2003 à 2007 et 2011 à 2019) dépasseraient les 860 millions de dollars. Plus de 4,5 millions de spectateurs ont assisté aux 1113 représentations.