Les conditions difficiles forcent la fermeture de plusieurs routes

Les conditions météo exécrables rendent la circulation automobile très difficile, parfois même impossible, vendredi, dans la région de Montréal, en Montérégie, mais aussi dans Chaudière-Appalaches et dans les Hautes-Laurentides, contribuant à de multiples sorties de route, un carambolage ainsi qu’un accident mortel.

L’autoroute 30 est fermée à la circulation entre Verchères et Contrecoeur, dans les deux directions, pour une durée indéterminée en raison des conditions météorologiques difficiles, peut-on lire sur le site du ministère des Transports. Un carambolage impliquant une dizaine de véhicules est survenu dans ce secteur vendredi après-midi.

Selon Transports Québec, la visibilité est également également nulle sur le chemin de Chambly jusqu’à la jonction des autoroutes 20 et 30.

Accident mortel

L’accident mortel est survenu sur la route 117 à la hauteur de Rivière-Rouge, dans les Hautes-Laurentides. La Sûreté du Québec fera enquête, mais considère déjà que les mauvaises conditions météorologiques puissent être un facteur contributif.

Par ailleurs, plus au nord dans la réserve faunique La Vérendrye, la route 117 est complètement fermée sur plus de 120 km entre Louvicourt et Grand-Remous, ainsi qu'à la hauteur de la montée du Lac-Castor.

Circulation difficile dans Chaudière-Appalaches

L’autoroute 20 et la route 132 sont complètement fermées à la circulation entre Beaumont et Montmagny pour une durée indéterminée. Entre ces deux axes routiers, la montée de la station est également fermée.

La route 279 est fermée entre Beaumont et Saint-Gervais.

Sur l'autre rive, la circulation se fait en alternance sur le pont de l'île d'Orléans.

D’autres tronçons sont également inaccessibles en raison des conditions météorologiques. Tous les détails ici.

Des avertissements de bourrasques de neige et de vent sont en vigueur dans ce secteur. Des vents forts avec des rafales atteignant 100 kilomètres à l'heure sont prévus vendredi soir.