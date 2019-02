Les réactions à la peine d'au moins 40 ans de prison imposée à Alexandre Bissonnette

Suivez en direct les réactions à la sentence d’au moins 40 ans de prison d’Alexandre Bissonnette en direct sur LCN et en webdiffusion dans notre application.

Avocats de la défense

«On prend acte de la décision du juge Huot aujourd’hui, a déclaré Me Charles-Olivier Gosselin, aux côté de son collègue Me Jean-Claude Gingras. On va prendre le temps d’analyser la décision. C’est une longue décision qu’on aura à décortiquer ensemble. On va prendre des décisions ensuite en analysant la décision, en en discutant avec notre client pour la suite des choses.»

Témoin de la tuerie

«Je respecte la décision du juge. Il nous a expliqué beaucoup de choses, a dit Ahmed Cheddadi. Moi ce que je voulais sincèrement, c’est que quand il va sortir de prison, je ne veux pas qu’il rencontre un des fils des gens qui ont perdu la vie dans la mosquée.»

M. Cheddadi a raconté que parmi les victimes de cette tragédie «il y avait des parents qui ont laissé des enfants de 2 ans et de 4 ans» derrière eux.

Ministère de la Justice

«La procureure générale du Québec est intervenue dans le cadre du dossier pour défendre la validité constitutionnelle de la disposition du Code criminel qui permet d’ordonner que soit purgées de façon consécutive les périodes de 25 ans d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, a déclaré Me Alex Pothier, porte-parole du ministère. La position mise de l’avant par la procureure générale du Québec est à l’effet que cette disposition-là du Code criminel était valide d’un point de vue constitutionnel.»

Or, «la cour aujourd’hui a décidé que cette disposition-là n’était pas valide constitutionnellement», a-t-il ajouté.

«Alors soyez assurés que le ministère de la Justice et la procureure générale du Québec [vont] prendre le temps d’analyser minutieusement le long jugement qui a été rendu aujourd’hui et [évalueront] avec nos collègues du DPCP l’opportunité de se pourvoir en appel», a enchaîné Me Pothier.