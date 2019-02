Lou-Adriane Cassidy dévoile son premier album

Protégée d'Éric Lapointe lors de quatrième édition de «La Voix», à TVA, jusqu'à l'épreuve des directs, Lou-Adriane Cassidy a officiellement un premier album à inscrire à sa feuille de route.

L'auteure-compositrice-interprète lance vendredi l'effort «C'est la fin du monde à tous les jours» sur lequel cohabitent musique pop des années 1970 et langueur associée aux chansons françaises.

L'opus disponible sur iTunes, Bandcamp et Boutique Grosse Boîte comprend 10 œuvres originales, dont «Ce qu'il reste», «Ça va ça va» et «Poussière», un nouvel extrait. L'artiste en signe la réalisation avec Simon Pedneault qui a notamment effectué du travail de studio pour Louis-Jean Cormier et Gabrielle Shonk.

Lou-Adriane Cassidy a une poignée de spectacles prévus au Québec au cours des prochains mois. Elle se rendra au Grand Théâtre de Québec le 3 avril. Le lendemain, on pourra la voir et l'entendre à la Sala Rossa.

La liste des dates se trouve au facebook.com/louadriyo.