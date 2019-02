Qui est le juge François Huot?

Avant d’être nommé juge à la Cour supérieure en juillet 2009, le criminaliste François Huot était l’un des plaideurs les plus redoutables et les plus respectés de la région de Québec.

C’est lui qui a présidé le procès d’Alexandre Bissonnette, l’auteur de la tuerie survenue le 29 janvier 2017 au Centre culturel islamique de Québec.

Le juge Huot a condamné Bissonnette, 29 ans, à une peine de prison à vie, sans possibilité de libération avant 40 ans, vendredi.

Une longue carrière dans le système de justice

Le juge François Huot a obtenu son diplôme en droit à l’Université Laval. Il est aussi détenteur d’une maîtrise en droit pénal de l’Université de Toronto. Selon le site internet droit-inc.com, il a obtenu son diplôme de l’Université Laval en 1978 et celui de l’Université de Toronto en 1994. Il a été reçu au Barreau du Québec en 1990.

François Huot a commencé sa carrière comme procureur de la Couronne, de 1990 à 1999, dans la Vieille Capitale.

C'est notamment lui qui était procureur de la Couronne lors du procès du «bourreau de Beaumont», condamné à 22 ans de pénitencier en 1997 pour avoir fait subir les pires sévices aux membres de sa famille.

Il s'est ensuite tourné vers la pratique privée et était associé du cabinet Huot Thibault de 2003 à 2009. L'avocat a contribué à l'acquittement du Dr Robert Trudeau, de La Malbaie, qui avait été accusé de crimes sexuels sur 13 plaignantes.

Il a aussi défendu des accusés dans le dossier Scorpion, un scandale de prostitution juvénile qui a secoué Québec.