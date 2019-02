Le Jouteur Thomas Mulcair n’a pu s’empêcher de féliciter le juge François Huot qui, en rendant la sentence d’Alexandre Bissonnette pour le massacre à la Mosquée de Québec, s’est «rebellé» contre une loi vestige du gouvernement Harper.

En imposant une peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération avant 40 ans, le juge a déclaré que le Parlement «était allé trop loin» en adoptant la loi qui impose des bonds de 25 ans dans les périodes de demande de libération (25 ans, 50 ans, etc.). Il a conclu que l'article 745.51 dans sa forme actuelle doit être déclaré constitutionnellement invalide.

«Le juge Huot a très bien fait de "scrapper" cette règle-là, a lancé M. Mulcair, à «La Joute». Je suis très fier d’être avocat dans un système de justice qui a des juges comme le juge Huot.»

Cette loi avait été adoptée en 2011, durant les années du gouvernement conservateur de Stephen Harper.

«C’est important que le public se rende compte que la Charte des droits, nos droits à tous, prime sur les velléités, dans le cas actuel, les caprices, d’un gouvernement qu’il soit d’un côté ou de l’autre. M. Harper faisait constamment ça. Il voulait montrer que c’était lui le plus dur avec "la Loi et l’Ordre". C’était une image de marque qu’il voulait bien donner à son gouvernement.»

«À un moment donné, ça prend des yeux plus clairs, plus lucides pour regarder ça et dire : "Ce n’est pas ça la justice, la Charte. Je suis le juge, j’ai l’obligation de livrer la justice ici, c’était capricieux, c’était aléatoire, ce n’est pas fondé sur quelque chose d’objectif".»