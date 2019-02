Kim Kardashian: starlette, maman... et militante!

Douze ans après les débuts de l’émission de téléréalité qui lui a permis de goûter à la célébrité, Kim Kardashian est parvenue à se défaire de l’image de bimbo qui lui collait à la peau grâce à son combat pour une réforme du système carcéral américain. Par ailleurs, elle s’apprête à accueillir son quatrième enfant. Zoom sur une femme surprenante.

Kim Kardashian et son mari, Kanye West, ont toujours souhaité avoir une grande famille. À l’instar de nombreux parents, le couple a cependant éprouvé des problèmes de fertilité. Après avoir donné naissance à North et à Saint, aujourd’hui âgés respectivement de cinq et trois ans, la vedette de «Keeping Up with the Kardashians» a tenté une ultime fécondation in vitro, mais en vain. Victime d’une fausse couche et incapable de mener à bien une nouvelle grossesse en toute sécurité, la trentenaire a dû se résoudre à faire appel aux services d’une mère porteuse.

Et de quatre!

Le 16 janvier 2018, la star et son mari annonçaient la naissance de la petite Chicago. «Kim et Kanye s’entendent pour dire qu’ils veulent plusieurs enfants. Ils aiment les voir courir partout et grandir en ayant des frères et sœurs avec qui s’amuser. La famille est très importante à leurs yeux», confiait un proche des heureux parents à «E!News» au cours de l’hiver dernier.

Quelques mois après l’arrivée de Chicago, la starlette et le rappeur ont pris la décision d’agrandir leur famille.

«Comme il leur restait un embryon, Kim et Kanye ont toujours su qu’ils désiraient tenter le coup. La mère porteuse avec qui ils collaborent est enceinte et donnera naissance au printemps», a confié une source au magazine «People».

De passage à l’émission «Watch What Happens Live with Andy Cohen», le 14 janvier, Kardashian a confirmé la bonne nouvelle.

«C’est un garçon», a-t-elle annoncé en révélant que la naissance aurait lieu incessamment. Bientôt mère d’un quatrième enfant, la femme de 38 ans aura fort à faire pour garder le cap sur les nombreuses obligations qui vont désormais de pair avec son statut de célébrité mondiale.

Une image à préserver

D’abord connue pour son amitié avec l’héritière Paris Hilton et ses ébats sexuels diffusés sur le Web, Kim Kardashian a mis des années à faire de son nom une marque de commerce. En 2016, elle s’est même retrouvée en couverture du prestigieux magazine «Forbes», après avoir récolté 45 millions de dollars grâce à son jeu pour mobile, «Kim Kardashian: Hollywood».

«Ç’a été quelque chose de puissant pour moi. C’est un jalon qui m’a prouvé à quel point j’avais travaillé dur. Pas mal, pour une fille sans talent!» a-t-elle déclaré lors d’une conférence organisée par «Forbes».

Comme elle ne donne ni dans la musique ni dans le cinéma, l’épouse de Kanye West mise sur les réseaux sociaux pour maintenir sa popularité.

«Les réseaux sociaux sont l’outil le plus important quand il s’agit de bâtir une marque. Ils requièrent de l’authenticité et de l’écoute», a-t-elle rappelé lors de la conférence.

Mis à part un silence de plusieurs mois, à la suite du vol avec effraction dont elle a été victime à Paris, en octobre 2016, Kardashian a toujours partagé sans hésiter son quotidien avec ceux qui la suivent sur Twitter ou sur Instagram, où elle compte plus de 125 millions d’abonnés. Elle utilise judicieusement ces plateformes pour faire la promotion des produits qu’elle lance, mais aussi des causes qui lui sont chères.

Au secours des prisonniers

Alice Johnson, condamnée à la prison à perpétuité pour son implication dans un trafic de drogue, croupissait derrière les barreaux depuis plus de 20 ans quand Kim Kardashian lui a tendu la main.

«Vous êtes en train de me sauver la vie et de me rendre à ma famille. Je me noyais et vous m’avez lancé un gilet de sauvetage, me redonnant l’espoir qu’un jour, je pourrai nager sans», a déclaré la femme de 63 ans, qui a toujours clamé son innocence, dans une lettre récupérée par le site «TMZ».

Après avoir milité sur les réseaux sociaux et obtenu une rencontre avec l’administration Trump, Kardashian a obtenu gain de cause. Le 6 juin 2018, le président américain annonçait la libération de Johnson.

Forte de cette victoire, Kim Kardashian plaide aujourd’hui pour une réforme du système carcéral américain, en plus de travailler à la libération de Chris Young, un jeune homme condamné pour une affaire de drogue.

«J’espère continuer ce travail important en œuvrant avec des organisations qui luttent depuis plus longtemps que moi et qui méritent d’être reconnues», a-t-elle affirmé sur Twitter, en juin.

Quinze ans après son entrée fracassante dans le monde du showbiz, la starlette semble bien déterminée à faire taire les préjugés.

Les grossesses, une affaire de famille?

Trois des cinq sœurs Kardashian ont accueilli le passage de la cigogne au cours de l’hiver dernier, ce qui donne à penser que certains membres du clan pourraient se laisser inspirer par la grossesse de Kim.

Alors que Kendall, toute à sa carrière de mannequin, a du mal à entretenir des relations amoureuses de longue durée, Kylie tenterait de donner un frère ou une sœur à Stormi, âgée de 11 mois.

«Ils essaient activement d’en concevoir un deuxième», a révélé une source à «Us Weekly», au sujet de la benjamine du clan et de son conjoint, le rappeur Travis Scott.

Khloé, pour sa part, n’a pas oublié les infidélités très publiques de son conjoint, Tristan Thompson, à quelques jours de la naissance de sa fille True. Pourtant, elle a choisi de rester auprès du basketteur, qui tente de faire amende honorable en étant un bon père. «Khloé adore être mère. Elle veut que True ait un frère ou une sœur. Dans sa tête, tout va bien avec Tristan. Rien ne peut l’arrêter!» a mentionné un proche du couple à «Us Weekly» en décembre.

Même si les mauvaises langues affirment que Kourtney, désormais célibataire et mère de trois enfants, envisage de concevoir un petit dernier avec son ex, Scott Disick, le projet a peu de chances de se réaliser. Monsieur est en couple avec la jeune Sofia Richie, qui n’acceptera assurément pas de partager ainsi sa douce moitié.

Une fortune de 350 millions

Au fil des ans, Kim Kardashian a su consolider ses revenus en s’associant à différentes entreprises, mais aussi en sortant plusieurs produits dérivés à son nom. La marque KKW Beauty, lancée en juin 2017, compte aujourd’hui une variété de cosmétiques qui rapportent de gros profits à la starlette, seule propriétaire de l’entreprise. Le succès phénoménal de KKW Beauty, dont les revenus sont estimés à 100 millions de dollars rien que pour la première année, a permis à la reine des réseaux sociaux de figurer au 54e rang du palmarès des femmes autodidactes les plus riches du monde, établi en 2018 par le magazine «Forbes».