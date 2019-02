Laura Compan: au service des animaux!

La jeune comédienne nous a émus grâce à son interprétation de l’attachante Lili dans la série «Le Jeu», et voilà qu’elle nous charme avec sa belle spontanéité dans le docu-réalité «Mission zoo», présenté à Yoopa.

Laura, comment as-tu décroché l’animation de «Mission zoo»?

J’ai passé une audition! Après «Le Jeu», je m’attendais à poursuivre éventuellement avec un autre rôle, dans une autre série. Jamais je n’aurais pu me douter que j’enchaînerais avec une animation à la télévision qui se déroule dans un zoo! La petite fille en moi qui adore les animaux est plus que comblée!

L’émission est tournée au Zoo Miller, n’est-ce pas?

Oui, en Beauce. Ce qui est particulier avec cet endroit, c’est qu’il accueille des animaux orphelins, blessés ou âgés. La plupart des 183 pensionnaires sont des bêtes dont personne ne veut. Les propriétaires, Clifford Miller et Émilie Ferland, en prennent soin comme s’il s’agissait de leurs propres enfants.

Parmi tous les animaux que tu as rencontrés, quels sont tes préférés?

Buddy, l’ours noir à trois pattes. Lorsqu’il était petit, une de ses pattes est restée prise dans un piège. Il a donc dû subir une amputation. C’était impossible de le réintégrer en nature, car il n’aurait pas survécu. Il a donc une belle vie au zoo! Le babouin aveugle figure aussi parmi mes préférés. Les loups, également; on dirait de gros chiens! Et les capybaras. Ils sont très méfiants de nature, mais j’ai réussi à les flatter!

On dit que tourner avec des animaux, c’est comme tourner avec de jeunes enfants. Peux-tu en témoigner?

C’est vrai! On ne peut jamais prévoir comment ils vont réagir face à la caméra. On a beau avoir un horaire de tournage, des informations à livrer, etc., en fin de compte, c’est l’animal qui décide s’il coopère ou non. C’est lui le boss! (rires)

En terminant, qu’est-ce qui t’occupe présentement?

Je suis en quatrième secondaire, dans un programme art-études. Pour l’instant, je n’ai aucun tournage à l’horizon. J’ai adoré mon expérience d’animation sur «Mission zoo», mais j’ai aussi hâte de camper un personnage à nouveau. J’aimerais bien faire du cinéma. Peut-être que ça se concrétisera en 2019, qui sait?

«Mission zoo», samedi et dimanche, à 16 h 30, à Yoopa.

Des tâches pas banales!

Parmi les missions que Laura a dû accomplir au cours de son stage au zoo, on retrouve:

- Laver des cochons de 750 lb avec de la boue, afin de protéger leur peau du soleil.

- Nettoyer le bassin des capybaras, car ils ont la mauvaise habitude de faire leurs besoins dans l’eau!

- Chasser des fourmis pour les tamanduas.

- Préparer une tanière pour les oursons qui s’apprêtent à hiberner.