Le toit d’une école arraché par de forts vents

Le toit de l’École de la Joie de Saint-Simon-de-Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, a été soufflé par de fortes rafales dans la nuit de vendredi à samedi.

Personne n’a été blessé dans l’événement.

Des pompiers de Trois-Pistoles ont été appelés sur les lieux pour inspecter et sécuriser le bâtiment.

La Commission scolaire du Fleuve et des Lacs (CSFL) a indiqué sur sa page Facebook que les cours étaient suspendus à l’école de la Joie à partir de lundi.

La trentaine d’élèves de maternelle 4 et 5 ans et de 3e et 4e années seront relocalisés à l’école L’Oiseau-Chanteur de Saint-Mathieu-de-Rioux.

La CSFL a aussi assuré avoir prisé les «mesures nécessaires» pour sécuriser l’école de la Joie où des agents de sécurité feront une veille 24 heures sur 24 dans les prochains jours.

«Dès lundi matin, des professionnels de la construction poursuivront leurs analyses afin de débuter les travaux de réparation le plus tôt possible pour ne pas que la situation se détériore.»