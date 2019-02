Liam Neeson se venge dans «Poursuite de sang-froid»!

Comédie noire violente, «Poursuite de sang-froid» offre un divertissement des plus satisfaisants.

Version américaine de «In Order of Disappearance» de Hans Petter Moland (qui réalise également), «Poursuite de sang-froid» pourrait ressembler à tous les films d’action dans lesquels Liam Neeson joue les justiciers depuis le premier volet de la franchise «L’enlèvement» en 2008.

À lire aussi: Liam Neeson confie sa honte d'avoir eu envie de tuer un «bâtard noir»

À lire aussi: Liam Neeson se défend d'être «raciste»

Et bien non. Son personnage de Nels Coxman, qui vient d’être nommé «citoyen de l’année» par la station de ski de Kehoe, au Colorado, se retrouve propulsé dans un univers de violence. En effet, après la mort de son fils Kyle (Micheál Richardson, fils de Liam Neeson), Coxman décide, sans en parler à sa femme Grace (Laura Dern, malheureusement sous-employée), de remonter la filière des meurtriers jusqu’au dernier.

Car il s’avère que Kyle a été tué par un réseau de trafiquants de drogue dont le caïd, Viking (Tom Bateman), est en bisbille avec White Bull (Tom Jackson), Amérindien également chef d’un réseau de vente de cocaïne. Nels, comme tous les personnages de Liam Neeson des dernières années, ne fait pas dans les états d’âme. Il élimine froidement (c’est le cas de le dire), sans questionnement ni complexe.

Là où ce long métrage de 118 minutes diffère de bon nombre de films du genre, c'est dans le traitement. Tout d’abord, le scénario en fait résolument une comédie à l’humour noir et grinçant (notamment en ce qui a trait aux Amérindiens), malgré un propos sous-jacent grave. Ensuite, l’esthétique léchée rend cette histoire classique de vengeance particulièrement efficace, les éclaboussures de sang devenant encore plus percutantes sur la neige blanche alors que la décoration hyper moderne de la maison du Viking fait ressortir son impassibilité et sa cruauté (chacun des trois personnages principaux a d’ailleurs son propre univers visuel).

De surcroît, les sous-intrigues - le jeune fils de Viking ainsi que son ex-femme, les policiers cherchant à trouver les meurtriers de Kyle, etc. - ajoutent une profondeur supplémentaire à ce jeu du chat et de la souris fort bien troussé.

Sans être haletant - après tout, on sait comment tout cela va se finir -, «Poursuite de sang-froid» parvient à insuffler une originalité indéniable à un genre surpeuplé et trop fréquemment oubliable.

Note: 3,5 sur 5