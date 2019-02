«Mon chum a le visage tout brûlé»

Trois personnes d’une même famille ont péri ce matin dans l’incendie majeur d’un immeuble à logements de Longueuil.

Des résidents de l’endroit qui ont réussi à échapper au brasier sont sous le choc.

«Quand je suis sortie il y avait mon chum à moitié brûlé au troisième degré et en ce moment il est au CHUM en salle d’urgence, il a plein de bandages, il a le visage tout brûlé», a témoigné une jeune femme rencontrée sur les lieux.

«Il y avait vraiment un sentiment de panique, il y avait du monde qui pleurait (...) c’est très triste», a raconté un autre locataire.

Une sinistrée rencontrée par notre journaliste affirme que son fils a été gravement brûlé après avoir tenté d’éteindre l’incendie.

«Mon fils m’a réveillée pour me dire qu’il y avait le feu, mais on n’a pas entendu l’alarme, elle n’a pas sonnée alors moi j’ai appelé les pompiers et moi fils a essayé d’éteindre le feu et il s’est brûlé les deux bras, le visage».

Selon les services d’urgence, ce sont onze personnes qui ont été transportées à l’hôpital pour soigner des brûlures ou des fractures. Certaines personnes ont dû sauter depuis leur balcon pour échapper aux flammes.

Aucune hypothèse n’est pour l’instant écartée et une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du brasier.