Le «Carnaval 2.0» à bord de l'hélico TVA Nouvelles

Les premiers festivaliers se sont présentés samedi sur le site du 65e Carnaval de Québec, qui s’est ouvert la veille avec la traditionnelle remise des clés de la ville par le maire Régis Labeaume à Bonhomme.

À lire aussi : Votre guide pour le défilé du Carnaval

À lire aussi : Coup d’envoi du «Carnaval 2.0»

Malgré un indice de refroidissement éolien se situant à -21, samedi, les festivaliers ont pris d’assaut la Place George-V en matinée pour visiter la nouvelle cour royale de Bonhomme, qui remplace le palais royal.

Du haut des airs à bord de l’hélicoptère TVA Nouvelles, la structure est impressionnante. Haute de neuf mètres et large de 24 mètres, la sculpture de glace attire de nombreuses personnes qui s’arrêtent pour prendre des photos. Ce sont au total 65 000 tonnes de neige qui ont été nécessaires à la construction de la cour royale de Bonhomme.

Défilé attendu

C’est samedi soir que sera dévoilée la formule revampée du défilé du Carnaval de Québec, où la première de deux représentations s’amorcera à 19 h.

Pour une rare fois, le défilé aura lieu sur la Grande Allée, entre l’avenue des Érables et la Place George-V. Six stations ont été érigées tout au long du parcours afin d’être aux premières loges des cinq tableaux interprétés par près de 400 artistes.

Depuis l’hélicoptère, samedi, on pouvait d’ailleurs voir les équipes apporter les derniers ajustements au tracé en vue du défilé.

«Carnaval 2.0»

Le Carnaval de Québec se tient dorénavant sur une période condensée de 10 jours plutôt que 17 et met l’accent sur de grands rendez-vous. Certaines traditions, comme les duchesses et la bougie, font maintenant partie du passé.

Le tout dans l’objectif de créer une ambiance plus festive et d’attirer un public plus jeune, sans délaisser l’aspect familial.