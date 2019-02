Une ancienne gloire québécoise à «The Voice» en France

Populaire dans les années 2000, le chanteur québécois d’origine haïtienne Gage avait quelque peu disparu du radar.

Jusqu’à ce samedi où il s’est présenté sur la scène de l’émission «The Voice 8» en France.

Le Montréalais, qui a confié avoir peur que «personne ne se retourne», a interprété «All Night Long» de Lionel Richie.

Un choix judicieux puisque les quatre coachs se sont retournés pour lui rapporte LCI.

«C'est énorme de te voir là. C'est quelqu'un avec un cœur comme ça, qui chante depuis des années. Tes larmes là, ça prouve tout le parcours et toute la puissance», a dit le rappeur marseillais Soprano.

Julien Clerc a parlé de «perfection» et a souligné son «aisance physique et musicale».

Il a finalement choisi de rejoindre l’équipe du chanteur Mika pour la suite de l’aventure.

Succès dans les années 2000

Gage a connu du succès dans les années 2000 avec les chansons «Pense à moi» et «Trop Fresh».

Il a aussi fait partie du groupe O.N.E formé avec Corneille et Gardy Fury entre 1997 et 2001.