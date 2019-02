Le refus d’Ottawa de redonner à Québec des pouvoirs en matière de sélection des immigrants a fait grandement réagir les jouteurs.

Sélection des immigrants: Ottawa dit non à Québec

«On ne se surprend jamais quand Ottawa dit non, ça fait partie du code génétique d’Ottawa de dire non», a lancé Mathieu Bock-Côté.

«Le régime fédéral est un régime bien plus coercitif et contraignant qu’on l’imagine et ils vont découvrir que la bonne foi ne suffit pas et qu’au-delà du gouvernement en place à Ottawa, c’est une question de régime, le Canada est un pays centralisé qui ne veut pas reconnaître de différence québécoise», a-t-il ajouté.

Carl Vallée a apporté une nuance.

«Mathieu dit que c’est un problème canadien, moi je dis que c’est un problème libéral, c’est dans l’ADN du Parti libéral du Canada de dire non au Québec, ils l’ont fait à plusieurs reprises», a-t-il rétorqué.

En vidéo ci-dessus, voyez l’extrait de «La Joute».