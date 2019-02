Insuffisant pour prévenir d’autres massacres

L’activité terroriste y est décrite comme un acte commis au nom d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique.

Par désespoir

« La cause première du passage à l’acte [de Bissonnette] est le désespoir et non la promotion d’une idéologie particulière », considère le juge en faisant siennes les observations des experts Marc-André Lamontagne et Gilles Chamberland qui ont été entendus pendant le procès.