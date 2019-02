Les femmes toujours sous-représentées dans les sciences

Le Centre des sciences de Montréal s’est servi de la journée mondiale des femmes de sciences, ce dimanche, pour interpeller la relève féminine, encore sous-représentée dans ce milieu.

Au courant de la journée, on a ainsi donné accès au Centre gratuitement à des centaines de jeunes femmes. L'objectif : faire connaître le monde scientifique et espérer avoir de la relève.

«On veut accueillir plein de filles pour qu'elles prennent le pouls de ce qui se passe en science à Montréal, explique la directrice de la programmation au Centre des sciences de Montréal, Cybèle Robichaud. Il y a beaucoup d'entreprises qui embauchent dans les domaines scientifiques de pointe, donc on veut stimuler vraiment leur intérêt.»

En ce moment, on répertorie seulement 20% des femmes dans le domaine de la science.

«Ce qu'on sait, c'est qu'il y a seulement une femme sur cinq dans les travailleurs actifs, soulève Mme Robichaud. On aimerait que ça monte, ces statistiques-là. Plein de femmes inspirantes qui travaillent en sciences ont des carrières vraiment stimulantes. Elles sont là pour rencontrer nos visiteurs aujourd'hui.»

Emplois variés

C’est justement le cas de Catherine Lefebvre, qui travaille comme agente de liaison scientifique dans l'équipe de recherche fondamentale chez Element AI, une entreprise qui compte 500 employés. La compagnie a été développée il y a deux ans seulement et est en plein essor. On y développe des solutions d'intelligence artificielle pour améliorer la prise de décisions pour les grandes entreprises.

Elle est à même de le constater : du côté scientifique de l’entreprise, les femmes sont sous-représentées.

«La première étape, c'est d'avoir une visibilité sur ce qui est possible, et montrer aussi que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est en pleine émergence, donc il y a des gens d'un peu partout, de différents domaines», répond-elle, lorsque questionnée sur ce qu’il faudrait faire pour attirer plus de femmes. «Je viens de la physique; il y a des gens en informatique, des gens en neurosciences. Donc, il y a plusieurs voies qui amènent à travailler dans l'intelligence artificielle. Le nombre d'applications est varié, autant pour des trucs très, très, très spécialisés, concrets, de développement d'algorithmes, aussi pour ce que je dirais des causes sociales, travailler en collaboration avec des artistes. Donc, ça peut intéresser tous les gens. Et les talents, ce n'est pas juste les hommes, il y a les femmes aussi.»

L’activité a lieu toute la journée de dimanche, jusqu'à 17h; l’entrée est gratuite pour les filles de 17 ans et moins.

-D'après les informations de Kariane Bourassa