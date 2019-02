Les travaux reprennent sur la rue Sainte-Catherine

Les travaux d’infrastructures souterraines sur la rue Sainte-Catherine, qui avaient été interrompus dans les derniers mois, reprendront à partir de lundi.

Le chantier de la phase 1 du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest se déroule entre la rue De Bleury et le boulevard Robert-Bourassa.

À compter du 11 février, le lot entre De Bleury et Saint-Alexandre sera en chantier jusqu’à la fin de l’été, tandis que le lot entre la rue Saint-Alexandre et Robert-Bourassa le sera jusqu’à l’automne.

Une partie de l’artère commerciale sera donc fermée à la circulation automobile, soit entre Bleury et City Councillors, et entre Place Phillips et McGill College, selon le site Realisonsmtl.ca.

Des travaux de pavage, d’égouts et d’aqueducs et sur les réseaux techniques urbains sont prévus.

La Ville avait décidé en mai de reporter les travaux en janvier pour mieux se coordonner avec ceux du Réseau express métropolitain et de la STM dans ce secteur, et parce que la soumission reçue pour cette partie du chantier avait été déclarée non-conforme.