L’opposition libérale a beau qualifier la décision du gouvernement de supprimer 18 000 dossiers d’immigration d’«inhumaine», il ne s’agit, pour plusieurs analystes de «La Joute», que d’une «campagne de peur» pour discréditer le projet de loi.

Les députées libérales Dominique Anglade et Paule Robitaille ont dénoncé, dimanche matin, la décision de gouvernement Legault d’annuler le traitement de 18 000 dossiers d’immigration, la qualifiant d’«inhumaine». Or pour les analystes politiques Mathieu Bock-Côté et Carl Vallée, il est ironique de voir les libéraux tirer à boulets rouges de la sorte sur leur adversaire.

«Inhumain... le Parti libéral avait le monopole de l’économie, de la raison, de l’ouverture et maintenant de l’humanité. Très bien!, s’est exclamé Mathieu Bock-Côté. Il faut bien rappeler qu’il condamne le nouveau gouvernement d’avoir à gérer leur propre impuissance, leur propre incapacité d’hier.»

«Je trouve que le fait d’attendre, à certains égards pendant 13 ans [pour certains candidats], cela peut être inhumain», renchérit Carl Vallée.

Les deux ont rappelé qu’aucune expulsion n’aurait lieu, selon les dires du gouvernement, et que les citoyens pourront faire une nouvelle demande d’application au sein du nouveau système qui sera mis en place.

«C’est une honorable campagne de peur à l’ancienne, tranche Mathieu Bock-Côté. Ça fait partie de la vie politique, mais ça fait partie aussi du travail des commentateurs de dire que c’est une campagne de peur.»

S’il admet avoir été d’abord surpris par cette décision du gouvernement, l’analyste et chroniqueur Antoine Robitaille estime lui aussi que le projet de loi rend possible «des voies de passage». Il salue par ailleurs l’effort des libéraux de proposer un compromis, plutôt que de simplement ériger sa position sur une «campagne de peur».

