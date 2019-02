Plus de sécurité routière devant le Centre Bell

Le sens de la circulation sera modifié et la vitesse des voitures sera réduite sur l’avenue des Canadiens-de-Montréal afin d’améliorer la sécurité routière et la qualité de vie dans ce secteur du centre-ville.

L’arrondissement de Ville-Marie souhaite diminuer le débit de véhicules qui passe par ce tronçon situé devant le Centre Bell. Le sens de la circulation sera donc changé et ira vers l’est entre les rues Stanley et Peel, et vers l’ouest entre les rues Stanley et de la Montagne.

La vitesse maximale de circulation sera aussi abaissée à 20 km/h au lieu de 40 km/h. L’arrondissement s’attend entre autres à ce que le «nombre et [...] la gravité des accidents routiers» diminuent dans ce secteur, et que les piétons et cyclistes se sentent plus confortables et moins vulnérables.

Ces changements s’inscrivent «dans l’esprit d’une rue partagée», précise-t-on dans des documents de l’arrondissement, un type d’aménagement où les piétons, cyclistes et automobilistes cohabitent dans un environnement plus sécuritaire.

Ces modifications doivent être approuvées mardi au conseil d’arrondissement de Ville-Marie.